Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Live In Toronto' 96
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 729368
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1 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829979169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Live In Toronto' 96
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Enough Space, This Is A Call, Winnebago, Wattershed, For All The Cows, Weenie Beenie, Butterflies, Big Me, My Poor Brain, A10 Gas Chamber, Up In Arms, Good Grief, Alone & Easy Target, I'll Stick Around, Down In The Park (encore), Exhausted (encore)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enough Space, This Is A Call, Winnebago, Wattershed, For All The Cows, Weenie Beenie, Butterflies, Big Me, My Poor Brain, A10 Gas Chamber, Up In Arms, Good Grief, Alone & Easy Target, I'll Stick Around, Down In The Park (encore), Exhausted (encore)
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829979169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Live In Toronto' 96
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Enough Space, This Is A Call, Winnebago, Wattershed, For All The Cows, Weenie Beenie, Butterflies, Big Me, My Poor Brain, A10 Gas Chamber, Up In Arms, Good Grief, Alone & Easy Target, I'll Stick Around, Down In The Park (encore), Exhausted (encore)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enough Space, This Is A Call, Winnebago, Wattershed, For All The Cows, Weenie Beenie, Butterflies, Big Me, My Poor Brain, A10 Gas Chamber, Up In Arms, Good Grief, Alone & Easy Target, I'll Stick Around, Down In The Park (encore), Exhausted (encore)
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Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка - стоимость товара 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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