Pink Sweat$ - Pink Planet (0075678644092) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pink Sweat$
Альбом (сингл)
Pink Planet
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 500838
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1 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678644092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pink Sweat$
Альбом (сингл)
Pink Planet
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
PINK CITY, Heaven, Paradise, Magic, So Sweet, Chains, Interlude, Beautiful Life, PINK MONEY, At My Worst, 43040, Lows, Not Alright, Give It To Me, Icy, PINK FAMILY
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Sweat$ - Pink Planet (0075678644092) виниловая пластинка
Дебютный альбом американского R&B и соул исполнителя Pink Sweat$. Дэвид Боуден, известный под сценическим псевдонимом Pink Sweat$ - исполнитель, автор песен и продюсер из Филадельфии, штат Пенсильвания. Его музыка уходит корнями в R&B и соул, лишенные типичного жанрового продакшна, чтобы продемонстрировать мелодическую сложность и лирическое мастерство. Он начал заниматься музыкой в 19 лет в качестве демо-вокалиста и вскоре после этого оказался в легендарной студии Sigma Sounds, где и начал свою карьеру в качестве автора песен. После 7 лет работы за кулисами, в июле 2018 года Pink Sweat$ начал сольную карьеру. Стремительный рост его дебютного EP «Volume 1» принес ему признание New York Times, Rolling Stone, Billboard и Fader.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678644092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pink Sweat$
Альбом (сингл)
Pink Planet
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
PINK CITY, Heaven, Paradise, Magic, So Sweet, Chains, Interlude, Beautiful Life, PINK MONEY, At My Worst, 43040, Lows, Not Alright, Give It To Me, Icy, PINK FAMILY
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Дебютный альбом американского R&B и соул исполнителя Pink Sweat$. Дэвид Боуден, известный под сценическим псевдонимом Pink Sweat$ - исполнитель, автор песен и продюсер из Филадельфии, штат Пенсильвания. Его музыка уходит корнями в R&B и соул, лишенные типичного жанрового продакшна, чтобы продемонстрировать мелодическую сложность и лирическое мастерство. Он начал заниматься музыкой в 19 лет в качестве демо-вокалиста и вскоре после этого оказался в легендарной студии Sigma Sounds, где и начал свою карьеру в качестве автора песен. После 7 лет работы за кулисами, в июле 2018 года Pink Sweat$ начал сольную карьеру. Стремительный рост его дебютного EP «Volume 1» принес ему признание New York Times, Rolling Stone, Billboard и Fader.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Клевый альбом.
Не дорого.
Отличный звук.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Отличный альбом.
Звук на высоте.
Хорошая цена.
Недостатки:
Нет
Pink Sweat$ - Pink Planet (0075678644092) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pink Sweat$ - Pink Planet (0075678644092) виниловая пластинка
Достоинства:
Клевый альбом.
Не дорого.
Отличный звук.
Недостатки:
нет
Достоинства:
Отличный альбом.
Звук на высоте.
Хорошая цена.
Недостатки:
Нет