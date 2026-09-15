Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка
Nonesuch выпускает первый полностью сольный альбом с вокалом и мандолиной Криса Тили, Laysongs. Обладатель премий "Грэмми" и "Макартур" отразил духовность в 9 песнях альбома. 4 июня 2021 года Nonesuch Records выпускает альбом "Laysongs" мандолиниста, певца и автора песен Криса Тили. Это его первый по-настоящему сольный альбом: только Тили, его голос и его мандолина, на новых записях шести оригинальных песен и трех каверов, все которые контекстуализируют и подшучивают над его идеями о духовности. Записанный в переоборудованной церкви в северной части штата Нью-Йорк во время пандемии, центральным элементом "Laysongs" является трехчастная «Salt (in the Wounds) of the Earth», созданная по мотивам книги К.С.Льюиса «Письма Баламута». В альбоме также есть песня, которую Тили написал о Дионисе; исполнение четвертой части Сонаты Белы Бартока для скрипки соло; «God Is Alive, Magic Is Afoot» по экранизации Баффи Сент-Мари поэмы Леонарда Коэна; кавер на трек легенды блюграсс Хэйзел Дикенс «Won’t You Come and Sing for Me»; и оригинальный инструментал, смоделированный по образцу Partita for Solo Violin in E Major Баха.
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