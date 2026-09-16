Top.Mail.Ru
Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - фото 1
Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - фото 2
Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - фото 3
Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
Queen of Me
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - фото 1
  • Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - фото 2
  • Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - фото 3
  • Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602448616166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
Queen of Me
Жанр
Кантри
Трек-лист
Giddy Up!, Brand New, Waking Up Dreaming, Best Friend, Pretty Liar, Inhale/Exhale Air, Last Day Of Summer, Queen Of Me, Got It Good, Number One, Not Just A Girl, The Hardest Stone
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Giddy Up!, Brand New, Waking Up Dreaming, Best Friend, Pretty Liar, Inhale/Exhale Air, Last Day Of Summer, Queen Of Me, Got It Good, Number One, Not Just A Girl, The Hardest Stone



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602448616166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
Queen of Me
Жанр
Кантри
Трек-лист
Giddy Up!, Brand New, Waking Up Dreaming, Best Friend, Pretty Liar, Inhale/Exhale Air, Last Day Of Summer, Queen Of Me, Got It Good, Number One, Not Just A Girl, The Hardest Stone
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Giddy Up!, Brand New, Waking Up Dreaming, Best Friend, Pretty Liar, Inhale/Exhale Air, Last Day Of Summer, Queen Of Me, Got It Good, Number One, Not Just A Girl, The Hardest Stone


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...