The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка
Миниальбом от популярной американской рок-группы The Band CAMINO. The Band CAMINO, прозванные Billboard следующей большой силой рока, пишет страстные любви песни о настойчивости и личностном росте. Группа выпустила три мини-альбома: tryhard в 2019 году, Heaven в 2017 году и My Thoughts On You в 2016 году со множеством гимновых синглов, которые собрали более 300 миллионов прослушиваний по всему миру. Их дебютный мини-альбом tryhard на Elektra Records переполнен массивными хуками, подчеркнутыми резкими и рефлексивными синглами: Daphne Blue, See Through и Honest. Daphne Blue, которая произвела фурор на AltNation, провела несколько недель на # 1 в отсчете Alt18, в то время как группа получила дополнительное освещение в СМИ от Billboard, Ones To Watch, LADYGUNN, Paste, Consequence of Sound, American Songwriter, Elite Daily, LA Weekly, и больше. В 2019 году группа отправилась в полностью аншлаговый тур по США, а также выступила на фестивалях в Forecastle, Lollapalooza и Austin City Limits, где они были названы Grammy «прорывом». Совсем недавно The Band CAMINO была выбрана в качестве основного саппорта Dan + Shay в стадионном туре, и была задействована 5 Seconds of Summer, чтобы поддержать их в Штатах.
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