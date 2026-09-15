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Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка

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Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 1
Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 2
Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 3
Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 4
Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
dvsn
Альбом (сингл)
Sept 5th
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 1
  • Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 2
  • Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 3
  • Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 4
  • Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624919728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
dvsn
Альбом (сингл)
Sept 5th
Жанр
R&B
Трек-лист
With Me, Too Deep, Try/Effortless, Do It Well, In + Out, Sept 5th, Hallucinations, Another One, Angela, The Line
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: With Me, Too Deep, Try/Effortless, Do It Well, In + Out, Sept 5th, Hallucinations, Another One, Angela, The Line

Отзывы о товаре Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624919728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
dvsn
Альбом (сингл)
Sept 5th
Жанр
R&B
Трек-лист
With Me, Too Deep, Try/Effortless, Do It Well, In + Out, Sept 5th, Hallucinations, Another One, Angela, The Line
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: With Me, Too Deep, Try/Effortless, Do It Well, In + Out, Sept 5th, Hallucinations, Another One, Angela, The Line
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка - стоимость товара 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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