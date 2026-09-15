TLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
TLC
Альбом (сингл)
Waterfalls
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
В наличии
Код товара: 647122
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397243819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
TLC
Альбом (сингл)
Waterfalls
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Waterfalls (Single Edit), Waterfalls (No Rap Radio Edit), Waterfalls (ONP Remix), Waterfalls (DARP Remix), Waterfalls (Album Instrumental), Waterfalls (A Capella)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара TLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пластинка
Сингл "Waterfalls", легендарной американской женской хип-хоп группы TLC, впервые будет выпущен на виниле. Вот уже более четверти века с момента первоначального выпуска, второй альбом TLC "CrazySexyCool" остается бесспорной классикой, сочитая в себе классический соул с современным R&B и передовым хип-хопом. Это по-прежнему самый продаваемый альбом американской женской группы и первый, получивший бриллиантовый сертификат RIAA, проданный в количестве более 10 миллионов экземпляров. В ознаменование этого уникального момента в истории музыки, второй сингл альбома, «Waterfalls», с любезного согласия Certified Classics дебютирует на виниле с редкими правками и ремиксами Organized Noize и Далласа Остина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397243819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
TLC
Альбом (сингл)
Waterfalls
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Waterfalls (Single Edit), Waterfalls (No Rap Radio Edit), Waterfalls (ONP Remix), Waterfalls (DARP Remix), Waterfalls (Album Instrumental), Waterfalls (A Capella)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сингл "Waterfalls", легендарной американской женской хип-хоп группы TLC, впервые будет выпущен на виниле. Вот уже более четверти века с момента первоначального выпуска, второй альбом TLC "CrazySexyCool" остается бесспорной классикой, сочитая в себе классический соул с современным R&B и передовым хип-хопом. Это по-прежнему самый продаваемый альбом американской женской группы и первый, получивший бриллиантовый сертификат RIAA, проданный в количестве более 10 миллионов экземпляров. В ознаменование этого уникального момента в истории музыки, второй сингл альбома, «Waterfalls», с любезного согласия Certified Classics дебютирует на виниле с редкими правками и ремиксами Organized Noize и Далласа Остина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
TLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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