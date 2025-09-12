Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 647500
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1 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296672200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Quattro (Worlds Drift In), The Price Of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searchin For My Love, Can’t Let Go, It Don’t Bother Me, You Led Me To The Wrong, Last Kind Words, High and Lonesome, Going Where The Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка
Песни, отобранные для «Raise The Roof» - отражение глубоких влияний и новых открытий самих музыкантов. Роберт Плант отвечает за английскую традиционную фолк-музыку, которую он слушает с подростковых лет. А Краусс отмечает американскую группу Calexico — по словам артистки, когда она услышала их песню «Quattro (Worlds Drift In)», то поняла, что «мы обязательно сделаем новый альбом
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296672200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Quattro (Worlds Drift In), The Price Of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searchin For My Love, Can’t Let Go, It Don’t Bother Me, You Led Me To The Wrong, Last Kind Words, High and Lonesome, Going Where The Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Песни, отобранные для «Raise The Roof» - отражение глубоких влияний и новых открытий самих музыкантов. Роберт Плант отвечает за английскую традиционную фолк-музыку, которую он слушает с подростковых лет. А Краусс отмечает американскую группу Calexico — по словам артистки, когда она услышала их песню «Quattro (Worlds Drift In)», то поняла, что «мы обязательно сделаем новый альбом
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Дополняю, после прослушивания: первый диск отличный. Второй песочит и статистические щелчки. Оба ровные без волн. Второй диск разочаровал.
Достоинства:
Комментарий:
К продавцу вопросов нет, все пришло в целости и сохранности. Цена отличная. Но сам альбом на любителя и запись мутновата. Брал из-за цены и больше для коллекции.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично! надёжная упаковка, сам винил ровный, звук отличный! спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, тем более за такую стоимость… Пластинки имеют небольшую кривизну, не критично, звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Упаковка надёжная. Звук отличный.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел через неделю. добротно упакован. Диск новый в заводской упаковке. Продавцу респект.
Достоинства:
Комментарий:
Первая пластинка еще ничего в плане кривизны , вторая конкретно волнами ...на звук не влияет , неприятно Качество записи на высоте Любые новые пластинки на тяжелом виниле - кот в мешке 50 на 50 ...либо кривые , либо шипят и трещат
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее издание. Две пластинки, конверт с текстами.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, начиная от надежно упакованного и фабрично запечатанного альбома и заканчивая отличным качеством записи легендарных исполнителей.
Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Дополняю, после прослушивания: первый диск отличный. Второй песочит и статистические щелчки. Оба ровные без волн. Второй диск разочаровал.
Достоинства:
Комментарий:
К продавцу вопросов нет, все пришло в целости и сохранности. Цена отличная. Но сам альбом на любителя и запись мутновата. Брал из-за цены и больше для коллекции.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично! надёжная упаковка, сам винил ровный, звук отличный! спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, тем более за такую стоимость… Пластинки имеют небольшую кривизну, не критично, звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Упаковка надёжная. Звук отличный.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел через неделю. добротно упакован. Диск новый в заводской упаковке. Продавцу респект.
Достоинства:
Комментарий:
Первая пластинка еще ничего в плане кривизны , вторая конкретно волнами ...на звук не влияет , неприятно Качество записи на высоте Любые новые пластинки на тяжелом виниле - кот в мешке 50 на 50 ...либо кривые , либо шипят и трещат
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее издание. Две пластинки, конверт с текстами.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, начиная от надежно упакованного и фабрично запечатанного альбома и заканчивая отличным качеством записи легендарных исполнителей.