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Концертная сессия AC/DC во время их "Powerage World Tour", записанная 21 августа 1978 года в Paradise Theater в Бостоне. Разумеется, все еще с Боном Скоттом на вокале, и это был первый год с Клиффом Уильямсом на бас-гитаре. В этот набор, среди прочих, вошли «Problem Child», «The Jack» и «Bad Boy Boogie».

Концертная сессия AC/DC во время их "Powerage World Tour", записанная 21 августа 1978 года в Paradise Theater в Бостоне. Разумеется, все еще с Боном Скоттом на вокале, и это был первый год с Клиффом Уильямсом на бас-гитаре. В этот набор, среди прочих, вошли «Problem Child», «The Jack» и «Bad Boy Boogie».

Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.