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Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка

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Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - фото 1
Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - фото 2
Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - фото 3
Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Lambert
Альбом (сингл)
High Drama
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - фото 1
  • Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - фото 2
  • Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - фото 3
  • Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605144
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
More Is More Records
Barcode
[5054197308628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Lambert
Альбом (сингл)
High Drama
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка

A1 Holding Out For A Hero. A2 Chandelier. A3 Ordinary World. A4 Getting Older. A5 I Cant Stand The Rain. B1 West Coast. B2 Do You Really Want To Hurt Me. B3 Sex On Fire. B4 My Attic. B5 Im A Man. B6 Mad About The Boy.

Отзывы о товаре Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
More Is More Records
Barcode
[5054197308628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Lambert
Альбом (сингл)
High Drama
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
A1 Holding Out For A Hero. A2 Chandelier. A3 Ordinary World. A4 Getting Older. A5 I Cant Stand The Rain. B1 West Coast. B2 Do You Really Want To Hurt Me. B3 Sex On Fire. B4 My Attic. B5 Im A Man. B6 Mad About The Boy.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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