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Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка

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Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка - фото 1
Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка - фото 2
Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Butcher Brown, Bruce Hornsby
Альбом (сингл)
Secret House
Жанр
Jazz
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка - фото 1
  • Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка - фото 2
  • Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706943
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072482562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Butcher Brown, Bruce Hornsby
Альбом (сингл)
Secret House
Жанр
Jazz
Трек-лист
Secret House, Thirty One
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка

Butcher Brown Bruce Hornsby: Secret House - это совместный альбом, выпущенный в 2022 году. Он представляет собой интересное сотрудничество между группой Butcher Brown, известной своим уникальным стилем, который сочетает элементы джаза, фанка и хип-хопа, и Брюсом Хорнсби, легендарным пианистом и композитором, который стал известен благодаря своему уникальному подходу к музыке и хитам в стиле поп и рок.

Отзывы о товаре Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072482562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Butcher Brown, Bruce Hornsby
Альбом (сингл)
Secret House
Жанр
Jazz
Трек-лист
Secret House, Thirty One
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Butcher Brown Bruce Hornsby: Secret House - это совместный альбом, выпущенный в 2022 году. Он представляет собой интересное сотрудничество между группой Butcher Brown, известной своим уникальным стилем, который сочетает элементы джаза, фанка и хип-хопа, и Брюсом Хорнсби, легендарным пианистом и композитором, который стал известен благодаря своему уникальному подходу к музыке и хитам в стиле поп и рок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Butcher Brown; Bruce Hornsby - Secret House (coloured) (0888072482562) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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