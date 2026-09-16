OST - Remember The Titans (Various Artists) (Caramel Vinyl) (0050087474850) виниловая пластинка

Трек-лист

Marvin Gaye & Tammi Terrell–Aint No Mountain High Enough, Norman Greenbaum–Spirt In The Sky, Cat Stevens–Peace Train, Steam–Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye, The Hollies–Long Cool Woman (In A Black Dress) Ike & Tina Turner–I Want To Take You Higher, Creedence Clearwater Revival–Up Around The Bend, Eric Burdon & War–Spill The Wine, Bob Dylan–A Hard Rains A-Gonna Fall, Buck Owens–Act Naturally, Charles Wright & The Watts 103rd St Rhythm Band–Express Yourself, Trevor Rabin–Titans Spirit (Score)