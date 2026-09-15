Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дух в моей гитаре
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
В наличии
Код товара: 696072
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2 450 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дух в моей гитаре
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Сторона из Эдгаров По, Мы открыты всю мочь, Миклухо-Маклай, Улица, Отель Манхеттен Сторонаоздушный акробат, Знакомая, И в радости и в горести, Дух в моей гитаре
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка
Альбом Владимира Кузьмина «Дух в моей гитаре» (2022).. Новый альбом Владимира Кузьмина — народного артиста России, лидера группы «Динамик», со-основателя группы «Карнавал». Девять разноплановых произведений о любви, музыке, поисках себя и человеческих пороках, представленных Мэтром своему слушателю в декабре 2022 года. Таким увидел этот мир Владимир Борисович.. На обложке альбома жена музыканта Екатерина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дух в моей гитаре
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Сторона из Эдгаров По, Мы открыты всю мочь, Миклухо-Маклай, Улица, Отель Манхеттен Сторонаоздушный акробат, Знакомая, И в радости и в горести, Дух в моей гитаре
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом Владимира Кузьмина «Дух в моей гитаре» (2022).. Новый альбом Владимира Кузьмина — народного артиста России, лидера группы «Динамик», со-основателя группы «Карнавал». Девять разноплановых произведений о любви, музыке, поисках себя и человеческих пороках, представленных Мэтром своему слушателю в декабре 2022 года. Таким увидел этот мир Владимир Борисович.. На обложке альбома жена музыканта Екатерина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Кузьмин Владимир - Дух в моей гитаре (4640001405495) виниловая пластинка - по цене 2450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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