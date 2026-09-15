Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка
"Музыка к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» была написана мной без всяких усилий. Просто режиссер и мой Друг Игорь Масленников во время съемок постоянно звонил мне из Ленинграда в Москву и напоминал, что пора писать музыку. Когда он позвонил в третий раз, то, чтобы не сердить его, я взял телефон на длинном шнуре, поставил его поближе к роялю и заиграл первое, что пришло мне в голову. Так появилась знаменитая увертюра к первому фильму из серии про Шерлока Холмса. Но, впрочем, когда Пикассо обвинили в том, что одну из своих картин он написал за 15 минут, он сказал «Я писал ее 15 минут и всю жизнь.» То же мог бы сказать и я, потому что с детства люблю рассказы Конан Доила, а эта музыка родилась во мне давно и просто ждала своего часа, чтобы зазвучать. Говорят, что это стилизация в английском стиле. Я же думаю, что это мечта о прекрасной романтической Англии, родившаяся в России." Владимир Дашкевич
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитJacle Bow - Whatever You Might Find (5054197037399) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитOST - Le Bureau Des Legendes (Robin Coudert) (0194397744613) вин...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитThe Intruders - The Best Of (0194398605517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитLittle Mix - Confetti (coloured) (0194398641218) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитLou Rawls - The Best Of (0194398598611) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитOST - Marcher Sur L'Eau (Uele Lamore) (0194399462317) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитDream Theater - The Majesty Demos (1985-1986) (coloured) (019439...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитUele Lamore - Loom (coloured) (0194398957319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитThe Magic Gang - Death Of The Party (coloured) (0190295269418) в...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитSonge - Flavourite Cala (0190295297473) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитFay Wildhagen - Leave Me To The Moon (5054197071799) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитBrett Eldredge - Sunday Drive (0093624890652) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка