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Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка

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Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 1
Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 2
Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 3
Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 4
Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Дашкевич Владимир (Музыка Кино)
Альбом (сингл)
Дашкевич Владимир
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 1
  • Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 2
  • Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 3
  • Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 4
  • Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Дашкевич Владимир (Музыка Кино)
Альбом (сингл)
Дашкевич Владимир
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, У Камина, Тема Зла, Сокровища Агры, Погоня На Катере, Скрипка Холмса, Легенда Баскервилей, Лора Лайенс, Сэр Генри, Вальс Берилл, Собака Баскервилей, Погоня, Берилл, Апофеоз, Предчувствие, Схватка, Прощание, Траурный Марш, Воспоминания О Холмсе, Встреча Холмса И Ватсона, ХХ Век, Война, Вальс Ирен, Прощание С Домом, Финал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка

"Музыка к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» была написана мной без всяких усилий. Просто режиссер и мой Друг Игорь Масленников во время съемок постоянно звонил мне из Ленинграда в Москву и напоминал, что пора писать музыку. Когда он позвонил в третий раз, то, чтобы не сердить его, я взял телефон на длинном шнуре, поставил его поближе к роялю и заиграл первое, что пришло мне в голову. Так появилась знаменитая увертюра к первому фильму из серии про Шерлока Холмса. Но, впрочем, когда Пикассо обвинили в том, что одну из своих картин он написал за 15 минут, он сказал «Я писал ее 15 минут и всю жизнь.» То же мог бы сказать и я, потому что с детства люблю рассказы Конан Доила, а эта музыка родилась во мне давно и просто ждала своего часа, чтобы зазвучать. Говорят, что это стилизация в английском стиле. Я же думаю, что это мечта о прекрасной романтической Англии, родившаяся в России." Владимир Дашкевич



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Дашкевич Владимир (Музыка Кино)
Альбом (сингл)
Дашкевич Владимир
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, У Камина, Тема Зла, Сокровища Агры, Погоня На Катере, Скрипка Холмса, Легенда Баскервилей, Лора Лайенс, Сэр Генри, Вальс Берилл, Собака Баскервилей, Погоня, Берилл, Апофеоз, Предчувствие, Схватка, Прощание, Траурный Марш, Воспоминания О Холмсе, Встреча Холмса И Ватсона, ХХ Век, Война, Вальс Ирен, Прощание С Домом, Финал
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Музыка к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» была написана мной без всяких усилий. Просто режиссер и мой Друг Игорь Масленников во время съемок постоянно звонил мне из Ленинграда в Москву и напоминал, что пора писать музыку. Когда он позвонил в третий раз, то, чтобы не сердить его, я взял телефон на длинном шнуре, поставил его поближе к роялю и заиграл первое, что пришло мне в голову. Так появилась знаменитая увертюра к первому фильму из серии про Шерлока Холмса. Но, впрочем, когда Пикассо обвинили в том, что одну из своих картин он написал за 15 минут, он сказал «Я писал ее 15 минут и всю жизнь.» То же мог бы сказать и я, потому что с детства люблю рассказы Конан Доила, а эта музыка родилась во мне давно и просто ждала своего часа, чтобы зазвучать. Говорят, что это стилизация в английском стиле. Я же думаю, что это мечта о прекрасной романтической Англии, родившаяся в России." Владимир Дашкевич


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Дашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (4680068802820) виниловая пластинка - по цене 2340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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