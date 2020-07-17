Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Dixie Chicks
Альбом (сингл)
GASLIGHTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 387497
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397411614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Dixie Chicks
Альбом (сингл)
GASLIGHTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Gaslighter
|A2
|Sleep At Night
|A3
|Texas Man
|A4
|Everybody Loves You
|A5
|For Her
|A6
|March March
|B1
|My Best Friend’s Weddings
|B2
|Tights On My Boat
|B3
|Julianna Calm Down
|B4
|Young Man
|B5
|Hope It’s Something Good
|B6
|Set Me Free
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397411614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Dixie Chicks
Альбом (сингл)
GASLIGHTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Gaslighter
|A2
|Sleep At Night
|A3
|Texas Man
|A4
|Everybody Loves You
|A5
|For Her
|A6
|March March
|B1
|My Best Friend’s Weddings
|B2
|Tights On My Boat
|B3
|Julianna Calm Down
|B4
|Young Man
|B5
|Hope It’s Something Good
|B6
|Set Me Free
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Dixie Chicks - Gaslighter (0194397411614) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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