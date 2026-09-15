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Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка

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Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка - фото 1
Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка - фото 2
Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Emis Killa
Альбом (сингл)
Keta Music, Vol.3
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка - фото 1
  • Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка - фото 2
  • Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647234
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399177211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Emis Killa
Альбом (сингл)
Keta Music, Vol.3
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Qualche Sasso, No Police No Problem, Morto Di Fame, Psycho, Notte Gialla, Jam Session, I Soldi Degli Altri, Street Movie, Piede In Strada, Giovani Eroi, Nel Male e Nel Bene
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка

Микстейп популярного итальянского рэпера Эмиса Киллы.. Keta Music, Vol.3 - это третья часть саги, которая способствовала возвышению и признанию Эмиса Киллы среди тяжеловесов итальянского рэпа. Как и Майк Тайсон, который вдохновил обложку этого издания, каждая изюминка этого микстейпа - это технический нокаут. Keta Music Vol.3 - еще одна демонстрация того, что рэп жив и сильнее, чем когда-либо.

Отзывы о товаре Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399177211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Emis Killa
Альбом (сингл)
Keta Music, Vol.3
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Qualche Sasso, No Police No Problem, Morto Di Fame, Psycho, Notte Gialla, Jam Session, I Soldi Degli Altri, Street Movie, Piede In Strada, Giovani Eroi, Nel Male e Nel Bene
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Микстейп популярного итальянского рэпера Эмиса Киллы.. Keta Music, Vol.3 - это третья часть саги, которая способствовала возвышению и признанию Эмиса Киллы среди тяжеловесов итальянского рэпа. Как и Майк Тайсон, который вдохновил обложку этого издания, каждая изюминка этого микстейпа - это технический нокаут. Keta Music Vol.3 - еще одна демонстрация того, что рэп жив и сильнее, чем когда-либо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emis Killa - Keta Music (coloured) (0194399177211) виниловая пластинка - стоимость товара 2540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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