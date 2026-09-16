Чиж & Сo - Перекрёсток (4640004137072) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Перекрёсток
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 699149
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2 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Перекрёсток
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Дополнительный 38-й, Сен Семилья, Перекрёсток, Я не такой, Если, Поход, Мне не хватает свободы, Доброе утро, Coda
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Чиж & Сo - Перекрёсток (4640004137072) виниловая пластинка
"Перекресток" - переиздание дебютного альбома группы Чиж & Co, вышедшего в 1994 году. Он содержит композиции, которые были написаны Сергеем Чигарковым. После выхода релиза критик в "New Hot Rock" отмечает, что "альбом имеет в свокм центре семиминутный блюзовый шедевр", но признает, что "не встречает новых хитовых композиций". Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году. Хотя последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные, в настоящее время коллектив Чиж & Со продолжает активно гастролировать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Перекрёсток
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Дополнительный 38-й, Сен Семилья, Перекрёсток, Я не такой, Если, Поход, Мне не хватает свободы, Доброе утро, Coda
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Перекресток" - переиздание дебютного альбома группы Чиж & Co, вышедшего в 1994 году. Он содержит композиции, которые были написаны Сергеем Чигарковым. После выхода релиза критик в "New Hot Rock" отмечает, что "альбом имеет в свокм центре семиминутный блюзовый шедевр", но признает, что "не встречает новых хитовых композиций". Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году. Хотя последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные, в настоящее время коллектив Чиж & Со продолжает активно гастролировать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Чиж & Сo - Перекрёсток (4640004137072) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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