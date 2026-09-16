Top.Mail.Ru
Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 3
Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 4
Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Блюзы И Баллады
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 4
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Блюзы И Баллады
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Перекресток, О любви, Поход, О.К., Еду, еду, Мышка (колыбельная хиппи), Hoochie-Coochie man, Ты был в этом городе первым, Идиллия
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка

Название сборника группы ЧИЖ и Ко "Лучшие блюзы и баллады" говорит само за себя: в него вошли лучшие блюзовые и лирические композиции коллектива, среди которых такие хиты, как "Перекресток", "О любви", "Еду, еду" и др. Издание представлено на черном виниле. ЧИЖ и Ко - российская рок-группа, основанная в начале 1990-х годов фронтменом коллектива, Сергеем Чиграковым по прозвищу "Чиж". Последняя студийная работа группы вышла в 1999 году, хотя в настоящее время коллектив продолжает активно гастролировать.

Отзывы о товаре Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Блюзы И Баллады
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Перекресток, О любви, Поход, О.К., Еду, еду, Мышка (колыбельная хиппи), Hoochie-Coochie man, Ты был в этом городе первым, Идиллия
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Название сборника группы ЧИЖ и Ко "Лучшие блюзы и баллады" говорит само за себя: в него вошли лучшие блюзовые и лирические композиции коллектива, среди которых такие хиты, как "Перекресток", "О любви", "Еду, еду" и др. Издание представлено на черном виниле. ЧИЖ и Ко - российская рок-группа, основанная в начале 1990-х годов фронтменом коллектива, Сергеем Чиграковым по прозвищу "Чиж". Последняя студийная работа группы вышла в 1999 году, хотя в настоящее время коллектив продолжает активно гастролировать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чиж & Сo - Лучшие Блюзы И Баллады (4640004136686) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...