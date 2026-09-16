Чиж & Сo - Чиж (4640004136891) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Чиж
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 696197
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2 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Чиж
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Автобус, В Старинном Городе 0, Вечная молодость, Мышка (Колыбельная хиппи), Русская (Хочу чаю), Глазами и душой, Hoochie-Coochie man, Она не вышла замуж…, Такие дела, Глупенькая песня (Ассоль)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Чиж & Сo - Чиж (4640004136891) виниловая пластинка
"Чиж" - переиздание первого студийного альбома солиста группы Чиж & Со - Сергея Чигракова, выпущенный в 1994 году. Он был записан в Санкт-Петербурге при помощи известных музыкантов: Бориса Гребенщикова и Сергея Березового (Аквариум), Николая Корзинина (Санкт-Петербург), Андрея Бровко и Михаила Чернова (ДДТ). Презентация альбом произошла спустя три месяца после записи в клубе "Осоавиахим". Издание представлено на аудиофильском 180-граммовом виниле. Сергей "Чиж" Чиграков - гитаристом, вокалистом и автором песен, известный как лидер российской рок-группы Чиж & Со, созданной в начале 1990-х годов. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, а все последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136891]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Чиж
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Автобус, В Старинном Городе 0, Вечная молодость, Мышка (Колыбельная хиппи), Русская (Хочу чаю), Глазами и душой, Hoochie-Coochie man, Она не вышла замуж…, Такие дела, Глупенькая песня (Ассоль)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Чиж" - переиздание первого студийного альбома солиста группы Чиж & Со - Сергея Чигракова, выпущенный в 1994 году. Он был записан в Санкт-Петербурге при помощи известных музыкантов: Бориса Гребенщикова и Сергея Березового (Аквариум), Николая Корзинина (Санкт-Петербург), Андрея Бровко и Михаила Чернова (ДДТ). Презентация альбом произошла спустя три месяца после записи в клубе "Осоавиахим". Издание представлено на аудиофильском 180-граммовом виниле. Сергей "Чиж" Чиграков - гитаристом, вокалистом и автором песен, известный как лидер российской рок-группы Чиж & Со, созданной в начале 1990-х годов. Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, а все последующие альбомы Чигракова - сольные или совместные.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Чиж & Сo - Чиж (4640004136891) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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