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Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка

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Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 1
Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 2
Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 3
Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 4
Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 5
Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Монолог
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 1
  • Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 2
  • Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 3
  • Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 4
  • Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 5
  • Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Монолог
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Попурри из песесня о друге, Здесь Вам не равнина, Прощание с горами, Мы вращаем Землю, Почему аборигены съели Кука, или Одна научная загадка, Я не люблю, Пожары, Утренняя гимнастика, Парус, Шторм, Песенка ни про что, или Что случилось в Африке, Письмо в редакцию телепередачи «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи, Песня о Земле, Баллада о Любви
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка

Знаменитый "Монолог" Высоцкого - запись с единственногоставшего легендарным выступления В.С. Высоцкого на передаче "Кинопанорама", которая была опубликована только годы спустя, а на виниле ранее не выпускалась.

Отзывы о товаре Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Монолог
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Попурри из песесня о друге, Здесь Вам не равнина, Прощание с горами, Мы вращаем Землю, Почему аборигены съели Кука, или Одна научная загадка, Я не люблю, Пожары, Утренняя гимнастика, Парус, Шторм, Песенка ни про что, или Что случилось в Африке, Письмо в редакцию телепередачи «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи, Песня о Земле, Баллада о Любви
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Знаменитый "Монолог" Высоцкого - запись с единственногоставшего легендарным выступления В.С. Высоцкого на передаче "Кинопанорама", которая была опубликована только годы спустя, а на виниле ранее не выпускалась.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Высоцкий Владимир - Монолог (4680068801274) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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