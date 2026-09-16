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Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка

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Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 1
Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 2
Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 3
Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 4
Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Наговицын
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 1
  • Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 2
  • Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 3
  • Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 4
  • Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Наговицын
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Городские встречи, Малолетки, До утра, Дори-дори, Светка Свадьба, Потерянный край, Без проституток и воров, Приговор, Белый снег, Этап, Разбитая судьба
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Золотые хиты
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Городские встречи, Малолетки, До утра, Дори-дори, Светка Свадьба, Потерянный край, Без проституток и воров, Приговор, Белый снег, Этап, Разбитая судьба



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Наговицын
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Городские встречи, Малолетки, До утра, Дори-дори, Светка Свадьба, Потерянный край, Без проституток и воров, Приговор, Белый снег, Этап, Разбитая судьба
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Золотые хиты
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Городские встречи, Малолетки, До утра, Дори-дори, Светка Свадьба, Потерянный край, Без проституток и воров, Приговор, Белый снег, Этап, Разбитая судьба


Теги товара: Шансон, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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