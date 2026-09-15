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Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка

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Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 1
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 2
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 3
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 4
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 5
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 6
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 7
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 8
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 9
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Origin
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 1
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 2
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 3
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 4
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 5
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 6
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 7
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 8
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 9
  • Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399304617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Origin
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Emergence, Prime, Paragon, Reckoning, Fortitude, Friction, Tempest, Unity, Solemn
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка

Альбом от мастеров финского мелодичного дэт-метала Omnium Gatherum.. Жаждете современного мелодичного дэт-метала с невероятно запоминающимися элементами поп-музыкиx Что ж, ваш ужин только что подан. Эта парящаее оформление из девяти блюд называется «Origin», и оно с честью предложено на стол известной финской металлической группой Omnium Gatherum. Omnium Gatherum уже двадцать пять ярких лет предлагает замечательные примеры мелодичного дэт-метала. Прорываясь через эти свирепые десятилетия, они убедили во всем мире легионы любителей хэви-метала, выпустив множество вликолепных альбомов и безжалостно гастролируя по всему миру. Origin был сведен Йенсом Богреном, а за мастеринг отвечал Тони Линдгрен в Fascination Street Studios. Альбом будет доступен на компакт-диске в лимитированном диджипаке, а также на виниле в гейтфолде.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399304617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Origin
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Emergence, Prime, Paragon, Reckoning, Fortitude, Friction, Tempest, Unity, Solemn
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом от мастеров финского мелодичного дэт-метала Omnium Gatherum.. Жаждете современного мелодичного дэт-метала с невероятно запоминающимися элементами поп-музыкиx Что ж, ваш ужин только что подан. Эта парящаее оформление из девяти блюд называется «Origin», и оно с честью предложено на стол известной финской металлической группой Omnium Gatherum. Omnium Gatherum уже двадцать пять ярких лет предлагает замечательные примеры мелодичного дэт-метала. Прорываясь через эти свирепые десятилетия, они убедили во всем мире легионы любителей хэви-метала, выпустив множество вликолепных альбомов и безжалостно гастролируя по всему миру. Origin был сведен Йенсом Богреном, а за мастеринг отвечал Тони Линдгрен в Fascination Street Studios. Альбом будет доступен на компакт-диске в лимитированном диджипаке, а также на виниле в гейтфолде.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка - стоимость товара 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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