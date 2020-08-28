Top.Mail.Ru
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 1
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 2
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 3
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 4
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 5
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 6
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 7
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
K.D. Lang, The Reclines
Альбом (сингл)
ANGEL WITH A LARIAT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 1
  • K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 2
  • K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 3
  • K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 4
  • K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 5
  • K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 6
  • K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 7
  • K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка
2 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
K.D. Lang, The Reclines
Альбом (сингл)
ANGEL WITH A LARIAT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка

Track List

A1Turn Me Round3:13
A2High Time For A Detour4:09
A3Diet Of Strange Places3:53
A4Got The Bull By The Horns3:03
A5Watch Your Step Polka2:01
B1Rose Garden3:19
B2Turn Into My Wave3:32
B3Angel With A Lariat3:08
B4Pay Dirt2:09
B5Three Cigarettes In An Ashtray2:25

Отзывы о товаре K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
K.D. Lang, The Reclines
Альбом (сингл)
ANGEL WITH A LARIAT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Turn Me Round3:13
A2High Time For A Detour4:09
A3Diet Of Strange Places3:53
A4Got The Bull By The Horns3:03
A5Watch Your Step Polka2:01
B1Rose Garden3:19
B2Turn Into My Wave3:32
B3Angel With A Lariat3:08
B4Pay Dirt2:09
B5Three Cigarettes In An Ashtray2:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - стоимость товара 2780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...