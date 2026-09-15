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The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка

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The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 1
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 2
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 3
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 4
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 5
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 6
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 7
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 8
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Tea Party
Альбом (сингл)
Blood Moon Rising
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 1
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 2
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 3
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 4
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 5
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 6
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 7
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 8
  • The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399268414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Tea Party
Альбом (сингл)
Blood Moon Rising
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Black River, Way Way Down, Sunshower, So Careless, Our Love, Hole In My Heart, Shelter, Summertime, Out On The Tiles* Led Zeppelin Cover Version, The Beautiful, Blood Moon Rising (Wattsy’s Song), Bonus CD Black River, Way Way Down, Sunshower, So Careless, Our Love, Hole In My Heart, Shelter, Summertime, Out On The Tiles* Led Zeppelin Cover Version, The Beautiful, Blood Moon Rising (Wattsy’s Song), Isolation* Joy Division Cover Version, Everyday Is Like Sunday* Morrissey Cover Version, Way Way Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка

Новый релиз канадской рок-группы The Tea Party, играющей в стилях блюз и прогрессивный рок с индийским и ближневосточным влиянием в звучании, смесь которых СМИ прозвали «марокканский рок». За более чем тридцатилетнюю карьеру и девять релизов на мейджор-лейблах, в 2021 году исполняется тридцатая годовщина замечательного канадского рок-коллектива The Tea Party, а полноформатный релиз под названием «Blood Moon Rising» является давно назревшим европейским продолжением нашумевшего альбома 2014 года «The Ocean At The End». На основе материала, написанного за последние 5 лет в Канаде и Австралии, «Blood Moon Rising» не только компилирует самостоятельно выпущенный EP «Black River» 2019 года с еще одной стопкой увлекательных новых композиций для специального винилового релиза (180 г, черный винил с полным альбомом на компакт-диске в качестве бонуса!), но также поставляется с тремя дополнительными бонусными треками в лимитированном издании на компакт-диска в диджипаке.

Отзывы о товаре The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399268414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Tea Party
Альбом (сингл)
Blood Moon Rising
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Black River, Way Way Down, Sunshower, So Careless, Our Love, Hole In My Heart, Shelter, Summertime, Out On The Tiles* Led Zeppelin Cover Version, The Beautiful, Blood Moon Rising (Wattsy’s Song), Bonus CD Black River, Way Way Down, Sunshower, So Careless, Our Love, Hole In My Heart, Shelter, Summertime, Out On The Tiles* Led Zeppelin Cover Version, The Beautiful, Blood Moon Rising (Wattsy’s Song), Isolation* Joy Division Cover Version, Everyday Is Like Sunday* Morrissey Cover Version, Way Way Do
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Новый релиз канадской рок-группы The Tea Party, играющей в стилях блюз и прогрессивный рок с индийским и ближневосточным влиянием в звучании, смесь которых СМИ прозвали «марокканский рок». За более чем тридцатилетнюю карьеру и девять релизов на мейджор-лейблах, в 2021 году исполняется тридцатая годовщина замечательного канадского рок-коллектива The Tea Party, а полноформатный релиз под названием «Blood Moon Rising» является давно назревшим европейским продолжением нашумевшего альбома 2014 года «The Ocean At The End». На основе материала, написанного за последние 5 лет в Канаде и Австралии, «Blood Moon Rising» не только компилирует самостоятельно выпущенный EP «Black River» 2019 года с еще одной стопкой увлекательных новых композиций для специального винилового релиза (180 г, черный винил с полным альбомом на компакт-диске в качестве бонуса!), но также поставляется с тремя дополнительными бонусными треками в лимитированном издании на компакт-диска в диджипаке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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