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Slaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slaegt
Альбом (сингл)
Goddess
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка - фото 1
  • Slaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647197
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Slaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399840115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slaegt
Альбом (сингл)
Goddess
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Deceived By An Amethyst, Kiss From A Knife, Hunt Again, Fealty, Thunder Whip, Stabat Bloody Stabat, Goddess
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка

Альбом шведской метал-команды Slaegt.. Датские блэк-хэви-металлисты Slaegt - одна из самых важных и захватывающих групп, вышедших на скандинавскую метал-сцену за последние годы, и их 4-й и дебютный на Century Media альбом «Goddess» демонстрируют их наиболее продуманную и совершенную работу на сегодняшний день: 6 песен / 40 минут атмосферной музыкальной тьмы в высокоэнергетическом исполнении. Альбом был записан и сведен Мартином «Кони» Эренкроной (Refused, In Solitude, Viagra Boys, Tribulation) в Studio Cobra, а мастеринг произведен Магнусом Линдбергом (The Hellacopters, Cult of Luna, Dool) в Redmount Studios - обе в Стокгольме, Швеция. «Goddess» включает потрясающий артворк Давида Гломбы (Svartidaudi, Cult Of Fire, Malokarpatan) и доступен в лимитированном издании на CD в диджипаке, а так же на 180-граммовом виниле в гейтфолде с постером.



Теги товара: Метал, Limited Edition

Отзывы о товаре Slaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399840115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slaegt
Альбом (сингл)
Goddess
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Deceived By An Amethyst, Kiss From A Knife, Hunt Again, Fealty, Thunder Whip, Stabat Bloody Stabat, Goddess
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Альбом шведской метал-команды Slaegt.. Датские блэк-хэви-металлисты Slaegt - одна из самых важных и захватывающих групп, вышедших на скандинавскую метал-сцену за последние годы, и их 4-й и дебютный на Century Media альбом «Goddess» демонстрируют их наиболее продуманную и совершенную работу на сегодняшний день: 6 песен / 40 минут атмосферной музыкальной тьмы в высокоэнергетическом исполнении. Альбом был записан и сведен Мартином «Кони» Эренкроной (Refused, In Solitude, Viagra Boys, Tribulation) в Studio Cobra, а мастеринг произведен Магнусом Линдбергом (The Hellacopters, Cult of Luna, Dool) в Redmount Studios - обе в Стокгольме, Швеция. «Goddess» включает потрясающий артворк Давида Гломбы (Svartidaudi, Cult Of Fire, Malokarpatan) и доступен в лимитированном издании на CD в диджипаке, а так же на 180-граммовом виниле в гейтфолде с постером.


Теги товара: Метал, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка - стоимость товара 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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