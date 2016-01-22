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The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка

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The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 1
The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 2
The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 3
The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 4
The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 5
The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 6
The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
22.01.2016
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
CEREAL BOX SINGLES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 1
  • The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 2
  • The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 3
  • The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 4
  • The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 5
  • The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 6
  • The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 139783
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка
2 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227949846]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
22.01.2016
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
CEREAL BOX SINGLES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка

Track List

ALast Train To Clarksville
BWords (Previously Unreleased TV Mix)
CI Never Thought It Peculiar (Previously Unreleased TV Mix)
DValleri (Previously Unreleased TV Mix)

Отзывы о товаре The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227949846]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
22.01.2016
Исполнитель
Monkees
Альбом (сингл)
CEREAL BOX SINGLES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание

Track List

ALast Train To Clarksville
BWords (Previously Unreleased TV Mix)
CI Never Thought It Peculiar (Previously Unreleased TV Mix)
DValleri (Previously Unreleased TV Mix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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