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Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка

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Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 1
Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 2
Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 3
Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 4
Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 5
Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 6
Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 7
Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
Consumed By Your Poison
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 1
  • Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 2
  • Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 3
  • Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 4
  • Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 5
  • Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 6
  • Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 7
  • Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399279212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
Consumed By Your Poison
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Compelled to Copulate, Poissonnariat, Grade A-One, Le Chene et le Roseau, Dead King, Absolu, Fashionable, Interfere In Your Days, Clef de Voute, Despise The Icons, Poissonnariat (Re-recorded version 2006), Compelled to Copulate (Re-recorded version 2006)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка

Канадские пионеры дэткора DESPISED ICON празднуют свое 20-летие в 2022 году, так что пора заново открыть для себя истоки группы. Впервые в Европе на CD от Century Media Records дебютный альбом группы, "Consumed By Your Poison" 2002 года, с двумя перезаписанными треками 2006 года и концертным бонус-треком с DVD-шоу 2008 года. Канадские пионеры дэткора DESPISED ICON празднуют свое 20-летие в 2022 году, так что пора заново открыть для себя истоки группы! Дебютный альбом группы «Consumed By Your Poison» (2002) и их второй альбом «The Healing Process» (2005) теперь снова доступны на Century Media Records, оба на лимитированном цветном 180-граммовом виниле с новым ремастерингом под винил и бонусным CD, а также на компакт-диске в джюэлкейсе с избранными дополнительными бонус-треками с DVD-шоу группы 2008 года. «Consumed By Your Poison» фактически впервые доступен на виниле, а «The Healing Process» поставляется с альтернативным, ранее неизданным миксом / мастерингом Янника Сент-Аманда. Deathcore в лучшем виде!

Отзывы о товаре Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399279212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Despised Icon
Альбом (сингл)
Consumed By Your Poison
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Compelled to Copulate, Poissonnariat, Grade A-One, Le Chene et le Roseau, Dead King, Absolu, Fashionable, Interfere In Your Days, Clef de Voute, Despise The Icons, Poissonnariat (Re-recorded version 2006), Compelled to Copulate (Re-recorded version 2006)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Канадские пионеры дэткора DESPISED ICON празднуют свое 20-летие в 2022 году, так что пора заново открыть для себя истоки группы. Впервые в Европе на CD от Century Media Records дебютный альбом группы, "Consumed By Your Poison" 2002 года, с двумя перезаписанными треками 2006 года и концертным бонус-треком с DVD-шоу 2008 года. Канадские пионеры дэткора DESPISED ICON празднуют свое 20-летие в 2022 году, так что пора заново открыть для себя истоки группы! Дебютный альбом группы «Consumed By Your Poison» (2002) и их второй альбом «The Healing Process» (2005) теперь снова доступны на Century Media Records, оба на лимитированном цветном 180-граммовом виниле с новым ремастерингом под винил и бонусным CD, а также на компакт-диске в джюэлкейсе с избранными дополнительными бонус-треками с DVD-шоу группы 2008 года. «Consumed By Your Poison» фактически впервые доступен на виниле, а «The Healing Process» поставляется с альтернативным, ранее неизданным миксом / мастерингом Янника Сент-Аманда. Deathcore в лучшем виде!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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