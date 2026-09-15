Frozen Soul - Encased In Ice (EP) (0194399071618) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Frozen Soul
Альбом (сингл)
Encased In Ice
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
В наличии
Код товара: 647189
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2 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399071618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Frozen Soul
Альбом (сингл)
Encased In Ice
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Encased in Ice, Hand of Vengeance, Witches Coven, Merciless, Tormented by Time, Mandatory Suicide, Morbid Devourment, Crypt of Ice 1
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frozen Soul - Encased In Ice (EP) (0194399071618) виниловая пластинка
Переиздание дебютного EP "Encased in Ice" американской дэт-метал группы Frozen Soul. После огромного успеха их первого полнометражного релиза «Crypt of Ice» 2020 года, FROZEN SOUL - мастера ледяного дэт-метала - вернулись с виниловым переизданием своего оригинального демо EP 2019 года «Encased in Ice». Новое издание включает четыре ранее неизданных бонус-трека, таких как кавер-версии «Mandatory Suicide» (Slayer) и «Morbid Devourment» (Entombed) на 180-граммовом виниле, плакат формата A2, а также совершенно новый артворк.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399071618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Frozen Soul
Альбом (сингл)
Encased In Ice
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Encased in Ice, Hand of Vengeance, Witches Coven, Merciless, Tormented by Time, Mandatory Suicide, Morbid Devourment, Crypt of Ice 1
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание дебютного EP "Encased in Ice" американской дэт-метал группы Frozen Soul. После огромного успеха их первого полнометражного релиза «Crypt of Ice» 2020 года, FROZEN SOUL - мастера ледяного дэт-метала - вернулись с виниловым переизданием своего оригинального демо EP 2019 года «Encased in Ice». Новое издание включает четыре ранее неизданных бонус-трека, таких как кавер-версии «Mandatory Suicide» (Slayer) и «Morbid Devourment» (Entombed) на 180-граммовом виниле, плакат формата A2, а также совершенно новый артворк.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frozen Soul - Encased In Ice (EP) (0194399071618) виниловая пластинка - стоимость товара 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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