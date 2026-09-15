Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка
Дебютный альбом американских металистов SpiritWorld.. Американская граница: там, где горящее небо встречается с песчаными дюнами. Где затерянные дороги уходят в темноту, а нетронутые пустыни говорят на языке столь же зловещем, сколь и потустороннем. Это живая картина SPIRITWORLD. SPIRITWORLD - это также квест слухового зрения Стю Фолсома, уроженца Лас-Вегаса, который взял на себя всю интенсивность этой ужасной жары пустыни и дал ей голос, воющий сквозь похожий на Slayer гул дебютного альбома Pagan Rhythms, который теперь выходит на Century Media. Именно эта чистота видения Фолсома сразу же завоевала международное признание для SPIRITWORLD на ограниченном самостоятельном релизе Pagan Rhythms в 2020 году. Даже гитарист Exodus / Slayer Гэри Холт и бывший лидер Sepultura / нынешний лидер Soulfly Макс Кавалера восторженно отзывались об альбоме в социальных сетях. Стю и SPIRITWORLD заявили о своих правах, как головорезы и преступники, выходящие из мертвых земель, чтобы стрелять, ездить верхом и говорить свою правду. Pagan Rhythms будет доступен ограниченным тиражом на CD в диджипаке, а также в лимитированном издании на 180-граммовом виниле + Art Print в комплекте. Виниловое издание содержит альтернативную обложку, которая будет доступна только для первого тиража.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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