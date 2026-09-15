Top.Mail.Ru
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 1
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 2
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 3
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 4
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 5
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 6
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 7
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 8
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SpiritWorld
Альбом (сингл)
Pagan Rhythms
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 1
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 2
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 3
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 4
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 5
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 6
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 7
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 8
  • Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399337417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SpiritWorld
Альбом (сингл)
Pagan Rhythms
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Pagan Rhythms, The Bringer Of Light, Unholy Passages, Night Terrors, The Demon Storm, Armageddon Honkytonk & Saloon, Godless, Comancheria, Ritual Human Sacrifice
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка

Дебютный альбом американских металистов SpiritWorld.. Американская граница: там, где горящее небо встречается с песчаными дюнами. Где затерянные дороги уходят в темноту, а нетронутые пустыни говорят на языке столь же зловещем, сколь и потустороннем. Это живая картина SPIRITWORLD. SPIRITWORLD - это также квест слухового зрения Стю Фолсома, уроженца Лас-Вегаса, который взял на себя всю интенсивность этой ужасной жары пустыни и дал ей голос, воющий сквозь похожий на Slayer гул дебютного альбома Pagan Rhythms, который теперь выходит на Century Media. Именно эта чистота видения Фолсома сразу же завоевала международное признание для SPIRITWORLD на ограниченном самостоятельном релизе Pagan Rhythms в 2020 году. Даже гитарист Exodus / Slayer Гэри Холт и бывший лидер Sepultura / нынешний лидер Soulfly Макс Кавалера восторженно отзывались об альбоме в социальных сетях. Стю и SPIRITWORLD заявили о своих правах, как головорезы и преступники, выходящие из мертвых земель, чтобы стрелять, ездить верхом и говорить свою правду. Pagan Rhythms будет доступен ограниченным тиражом на CD в диджипаке, а также в лимитированном издании на 180-граммовом виниле + Art Print в комплекте. Виниловое издание содержит альтернативную обложку, которая будет доступна только для первого тиража.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399337417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
SpiritWorld
Альбом (сингл)
Pagan Rhythms
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Pagan Rhythms, The Bringer Of Light, Unholy Passages, Night Terrors, The Demon Storm, Armageddon Honkytonk & Saloon, Godless, Comancheria, Ritual Human Sacrifice
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом американских металистов SpiritWorld.. Американская граница: там, где горящее небо встречается с песчаными дюнами. Где затерянные дороги уходят в темноту, а нетронутые пустыни говорят на языке столь же зловещем, сколь и потустороннем. Это живая картина SPIRITWORLD. SPIRITWORLD - это также квест слухового зрения Стю Фолсома, уроженца Лас-Вегаса, который взял на себя всю интенсивность этой ужасной жары пустыни и дал ей голос, воющий сквозь похожий на Slayer гул дебютного альбома Pagan Rhythms, который теперь выходит на Century Media. Именно эта чистота видения Фолсома сразу же завоевала международное признание для SPIRITWORLD на ограниченном самостоятельном релизе Pagan Rhythms в 2020 году. Даже гитарист Exodus / Slayer Гэри Холт и бывший лидер Sepultura / нынешний лидер Soulfly Макс Кавалера восторженно отзывались об альбоме в социальных сетях. Стю и SPIRITWORLD заявили о своих правах, как головорезы и преступники, выходящие из мертвых земель, чтобы стрелять, ездить верхом и говорить свою правду. Pagan Rhythms будет доступен ограниченным тиражом на CD в диджипаке, а также в лимитированном издании на 180-граммовом виниле + Art Print в комплекте. Виниловое издание содержит альтернативную обложку, которая будет доступна только для первого тиража.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка - купить по цене 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...