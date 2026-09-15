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Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка

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Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 1
Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 2
Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 3
Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 4
Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 5
Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 6
Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 7
Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BONDED
Альбом (сингл)
Into Blackness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 4
  • Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 5
  • Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 6
  • Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 7
  • Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399311516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BONDED
Альбом (сингл)
Into Blackness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Arsonist, Watch (While The World Burns), Lilith (Queen Of Blood), The Holy Whore, Division Of The Damned, Into The Blackness Of A Wartime Night, Destroy The Things I Love, Final Stand, Ill-Minded Freak, Way Of The Knife, The Eyes Of Madness
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка

Второй студийный альбом немецкой трэш-метал-супергруппы Bonded, составленной из участников Sodom, Suicidal Angels и Assassin.. «Into Blackness» знаменует собой второй альбом немецких трэш-металистов Bonded, новой группы бывших участников Sodom Бернда «Бернеманна» Коста (гитары) и Маркуса «Макка» Фрейвальда (барабаны), в состав которого также входят второй гитарист Крис Цицис (ex-Suicidal Angels), басист Марк Хаушильд и вокалист Инго Байончак (Assassin), которые дополняют состав. «Into Blackness» безупречно следует за знаменитым дебютом Bonded «Rest In Violence» 2020 года, которому удалось войти в официальные чарты Германии на № 84, а продюсером альбома выступил Корнелиус «Корни» Рамбадт в Rambado Recordings (Sodom, Disbelief, Onkel Tom), а его оформление снова было создано Бьёрном Гоосесом / Killustrations (Aborted, The Crown, Carnal Forge). «Into Blackness» будет доступен в лимитированном издании на компакт-диске с O-Card, стикером и двумя бонусными треками, а также на 180-граммовом виниле. Искусный и динамичный трэш-метал в лучшем виде!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399311516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BONDED
Альбом (сингл)
Into Blackness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Arsonist, Watch (While The World Burns), Lilith (Queen Of Blood), The Holy Whore, Division Of The Damned, Into The Blackness Of A Wartime Night, Destroy The Things I Love, Final Stand, Ill-Minded Freak, Way Of The Knife, The Eyes Of Madness
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом немецкой трэш-метал-супергруппы Bonded, составленной из участников Sodom, Suicidal Angels и Assassin.. «Into Blackness» знаменует собой второй альбом немецких трэш-металистов Bonded, новой группы бывших участников Sodom Бернда «Бернеманна» Коста (гитары) и Маркуса «Макка» Фрейвальда (барабаны), в состав которого также входят второй гитарист Крис Цицис (ex-Suicidal Angels), басист Марк Хаушильд и вокалист Инго Байончак (Assassin), которые дополняют состав. «Into Blackness» безупречно следует за знаменитым дебютом Bonded «Rest In Violence» 2020 года, которому удалось войти в официальные чарты Германии на № 84, а продюсером альбома выступил Корнелиус «Корни» Рамбадт в Rambado Recordings (Sodom, Disbelief, Onkel Tom), а его оформление снова было создано Бьёрном Гоосесом / Killustrations (Aborted, The Crown, Carnal Forge). «Into Blackness» будет доступен в лимитированном издании на компакт-диске с O-Card, стикером и двумя бонусными треками, а также на 180-граммовом виниле. Искусный и динамичный трэш-метал в лучшем виде!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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