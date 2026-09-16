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Чиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Чиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 3
Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 4
Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 4
  • Чиж &amp; Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Фантом, Хочу чаю, Вечная молодость, Сен Семилья, Эрогенная зона, Полонез, На поле танки грохотали, Бомбардировщики, Есть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка

Российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж». Последний студийный альбом группы на данный момент вышел в 1999 году.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Чиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Фантом, Хочу чаю, Вечная молодость, Сен Семилья, Эрогенная зона, Полонез, На поле танки грохотали, Бомбардировщики, Есть
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж». Последний студийный альбом группы на данный момент вышел в 1999 году.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293) виниловая пластинка - по цене 2950 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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