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Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка

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Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка - фото 1
Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка - фото 2
Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Midnight Oil
Альбом (сингл)
Diesel And Dust
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка - фото 1
  • Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка - фото 2
  • Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0889853391615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Midnight Oil
Альбом (сингл)
Diesel And Dust
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Beds Are Burning, Put Down That Weapon, Dreamworld, Arctic World, Warakurna, The Dead Heart, Whoah, Bullroarer, Sell My Soul, Sometimes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beds Are Burning, Put Down That Weapon, Dreamworld, Arctic World, Warakurna, The Dead Heart, Whoah, Bullroarer, Sell My Soul, Sometimes



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0889853391615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Midnight Oil
Альбом (сингл)
Diesel And Dust
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Beds Are Burning, Put Down That Weapon, Dreamworld, Arctic World, Warakurna, The Dead Heart, Whoah, Bullroarer, Sell My Soul, Sometimes
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beds Are Burning, Put Down That Weapon, Dreamworld, Arctic World, Warakurna, The Dead Heart, Whoah, Bullroarer, Sell My Soul, Sometimes


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Midnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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