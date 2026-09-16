Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка
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Описание товара Bonobo - Lazarus (Ost) (Coloured) (0198029333312) виниловая пластинка
Электронная звезда Bonobo записала часть саундтрека к знаменитому аниме-сериалу «Lazarus» Синъитиро Ватанабэ. 15 треков Bonobo, общей продолжительностью 44 минуты, сочетают в себе электронику, трип-хоп и кинематографические элементы, отражая мрачное будущее, связанное с "чудодейственным" препаратом «Hapna». Это коллекционное издание на виниле выпущено на «молочно-прозрачном» виниле и обязательно понравится поклонникам Bonobo и атмосферных саундтреков. «Лазарь», знаменующий возвращение Ватанабэ к жанру научной фантастики, — захватывающий триллер о чудодейственном лекарстве Хапна, которое, предположительно, избавляет любого, кто его примет, от боли. Однако позже выясняется, что у Хапны есть фатальный эффект: все, кто его принял, погибнут. Всего за тридцать дней до спасения человечества группа агентов должна найти вакцину, прежде чем всё будет потеряно. Три известных артиста: Камаси Вашингтон, Bonobo и Floating Points, представили по одному полноформатному альбому для сериала легендарного Синъитиро Ватанабэ, знаменитого режиссера, снявшего «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и другие культовые классические фильмы.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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