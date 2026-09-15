Queen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Queen Naija
Альбом (сингл)
Missunderstood
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
В наличии
Код товара: 647356
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435249414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Queen Naija
Альбом (сингл)
Missunderstood
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Too Much To Say, Im Her, Pack Lite, Lie To Me, Dream, Love Language, Without You, Say What You Mean, Bitter, One Time, Pressure, Five Seconds, Pretend, Trial And Error, Beautiful
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома 2020 года исполнительницы Queen Naija. Релиз представлен на оранжевом виниле. Queen Naija Bulls (более известная как Queen Naija) - американская поп-исполнительница, автор-исполнитель. Свою карьеру она начала видеоблогером на YouTube, а затем участвовала в 13 сезоне сериала Американский идол. Ее песня Medicine достигла 50 строчке в чарте Billboard Hot 100 в 2017 году.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435249414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Queen Naija
Альбом (сингл)
Missunderstood
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Too Much To Say, Im Her, Pack Lite, Lie To Me, Dream, Love Language, Without You, Say What You Mean, Bitter, One Time, Pressure, Five Seconds, Pretend, Trial And Error, Beautiful
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание студийного альбома 2020 года исполнительницы Queen Naija. Релиз представлен на оранжевом виниле. Queen Naija Bulls (более известная как Queen Naija) - американская поп-исполнительница, автор-исполнитель. Свою карьеру она начала видеоблогером на YouTube, а затем участвовала в 13 сезоне сериала Американский идол. Ее песня Medicine достигла 50 строчке в чарте Billboard Hot 100 в 2017 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Queen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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