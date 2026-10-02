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AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка

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AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
WHO MADE WHO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 137933
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
WHO MADE WHO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Who Made Who, You Shook Me All Night Long, D.T., Sink The Pink, Ride On, Hells Bells, Shake Your Foundations, Chase The Ace, For Those About To Rock (We Salute You)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка

Track List

A1Who Made Who
A2You Shook Me All Night Long
A3D.T.
A4Sink The Pink
A5Ride On
B1Hells Bells
B2Shake Your Foundations
B3Chase The Ace
B4For Those About To Rock (We Salute You)



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
WHO MADE WHO
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Who Made Who, You Shook Me All Night Long, D.T., Sink The Pink, Ride On, Hells Bells, Shake Your Foundations, Chase The Ace, For Those About To Rock (We Salute You)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Who Made Who
A2You Shook Me All Night Long
A3D.T.
A4Sink The Pink
A5Ride On
B1Hells Bells
B2Shake Your Foundations
B3Chase The Ace
B4For Those About To Rock (We Salute You)


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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