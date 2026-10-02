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Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка

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Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка - фото 1
Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка - фото 2
Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка

Track List

A1Schnurbi0:57
A2Der Stabsvornern5:24
A3Spitz-Auge5:17
B1Globale Gehung1:06
B2Das Gezabel6:02
B3Vornern-Anwarter3:03
B4Hinrich Zur See4:23
C1Der Buhold5:32
C2Speiseberndchen2:55
C3Fochleise-Kassette0:32
C4Trummerung5:32
C5Datenzwerg0:36
D1Schwer Verbindlich1:45
D2Der Ast-Spink5:17
D3Bieres Meuse2:59
D4Das Gezabel De Luxe5:35

Отзывы о товаре Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Schnurbi0:57
A2Der Stabsvornern5:24
A3Spitz-Auge5:17
B1Globale Gehung1:06
B2Das Gezabel6:02
B3Vornern-Anwarter3:03
B4Hinrich Zur See4:23
C1Der Buhold5:32
C2Speiseberndchen2:55
C3Fochleise-Kassette0:32
C4Trummerung5:32
C5Datenzwerg0:36
D1Schwer Verbindlich1:45
D2Der Ast-Spink5:17
D3Bieres Meuse2:59
D4Das Gezabel De Luxe5:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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