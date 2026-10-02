Enya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 184868
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Загружаем...
3 970 руб.
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Коллекция ENYA
Коллекция ENYA
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитEnya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646467648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Orinoco Flow, Aniron (I Desire), Storms In Africa, Caribbean Blue, Book Of Days, The Celts, Only Time, Wild Child, Water Shows The Hidden Heart, Anywhere Is, Cursum Perficio, Amarantine, Aldebaran, Trains And Winter Rains, Watermark, Boadicea, A Day Without Rain, May It Be, Oiche Chiuin (Chorale)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Enya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Orinoco Flow
|A2
|Aniron (I Desire)
|A3
|Storms In Africa
|A4
|Caribbean Blue
|A5
|Book Of Days
|B1
|The Celts
|B2
|Only Time
|B3
|Wild Child
|B4
|Water Shows The Hidden Heart
|C1
|Anywhere Is
|C2
|Cursum Perficio
|C3
|Amarantine
|C4
|Aldebaran
|C5
|Trains And Winter Rains
|D1
|Watermark
|D2
|Boadicea
|D3
|A Day Without Rain
|D4
|May It Be
|D5
|Oiche Chiuin (Chorale)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646467648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
THE VERY BEST OF
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Orinoco Flow, Aniron (I Desire), Storms In Africa, Caribbean Blue, Book Of Days, The Celts, Only Time, Wild Child, Water Shows The Hidden Heart, Anywhere Is, Cursum Perficio, Amarantine, Aldebaran, Trains And Winter Rains, Watermark, Boadicea, A Day Without Rain, May It Be, Oiche Chiuin (Chorale)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Orinoco Flow
|A2
|Aniron (I Desire)
|A3
|Storms In Africa
|A4
|Caribbean Blue
|A5
|Book Of Days
|B1
|The Celts
|B2
|Only Time
|B3
|Wild Child
|B4
|Water Shows The Hidden Heart
|C1
|Anywhere Is
|C2
|Cursum Perficio
|C3
|Amarantine
|C4
|Aldebaran
|C5
|Trains And Winter Rains
|D1
|Watermark
|D2
|Boadicea
|D3
|A Day Without Rain
|D4
|May It Be
|D5
|Oiche Chiuin (Chorale)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Enya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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