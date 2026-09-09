Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BOTH SIDES OF THE SKY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 165665
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5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758142012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BOTH SIDES OF THE SKY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mannish Boy, Lover Man, Hear My Train A Comin, Stepping Stone, $20 Fine, Power Of Soul, Jungle, Things I Used To Do, Georgia Blues, Sweet Angel, Woodstock, Send My Love To Linda, Cherokee Mist
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Mannish Boy
|5:02
|A2
|Lover Man
|3:03
|A3
|Hear My Train A Comin'
|7:26
|B1
|Stepping Stone
|3:13
|B2
|$20 Fine
|5:13
|B3
|Power Of Soul
|5:55
|B4
|Jungle
|3:28
|C1
|Things I Used To Do
|3:41
|C2
|Georgia Blues
|7:55
|C3
|Sweet Angel
|3:55
|D1
|Woodstock
|5:19
|D2
|Send My Love To Linda
|4:37
|D3
|Cherokee Mist
|7:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758142012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BOTH SIDES OF THE SKY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mannish Boy, Lover Man, Hear My Train A Comin, Stepping Stone, $20 Fine, Power Of Soul, Jungle, Things I Used To Do, Georgia Blues, Sweet Angel, Woodstock, Send My Love To Linda, Cherokee Mist
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Track List
|A1
|Mannish Boy
|5:02
|A2
|Lover Man
|3:03
|A3
|Hear My Train A Comin'
|7:26
|B1
|Stepping Stone
|3:13
|B2
|$20 Fine
|5:13
|B3
|Power Of Soul
|5:55
|B4
|Jungle
|3:28
|C1
|Things I Used To Do
|3:41
|C2
|Georgia Blues
|7:55
|C3
|Sweet Angel
|3:55
|D1
|Woodstock
|5:19
|D2
|Send My Love To Linda
|4:37
|D3
|Cherokee Mist
|7:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Купить Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - по цене 5110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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