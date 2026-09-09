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Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 9
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 10
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 11
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 12
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 13
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 14
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 15
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BOTH SIDES OF THE SKY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 9
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 10
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 11
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 12
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 13
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 14
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 15
  • Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758142012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BOTH SIDES OF THE SKY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mannish Boy, Lover Man, Hear My Train A Comin, Stepping Stone, $20 Fine, Power Of Soul, Jungle, Things I Used To Do, Georgia Blues, Sweet Angel, Woodstock, Send My Love To Linda, Cherokee Mist
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка

Track List

A1Mannish Boy5:02
A2Lover Man3:03
A3Hear My Train A Comin'7:26
B1Stepping Stone3:13
B2$20 Fine5:13
B3Power Of Soul5:55
B4Jungle3:28
C1Things I Used To Do3:41
C2Georgia Blues7:55
C3Sweet Angel3:55
D1Woodstock5:19
D2Send My Love To Linda4:37
D3Cherokee Mist7:01



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758142012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
BOTH SIDES OF THE SKY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mannish Boy, Lover Man, Hear My Train A Comin, Stepping Stone, $20 Fine, Power Of Soul, Jungle, Things I Used To Do, Georgia Blues, Sweet Angel, Woodstock, Send My Love To Linda, Cherokee Mist
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Описание

Track List

A1Mannish Boy5:02
A2Lover Man3:03
A3Hear My Train A Comin'7:26
B1Stepping Stone3:13
B2$20 Fine5:13
B3Power Of Soul5:55
B4Jungle3:28
C1Things I Used To Do3:41
C2Georgia Blues7:55
C3Sweet Angel3:55
D1Woodstock5:19
D2Send My Love To Linda4:37
D3Cherokee Mist7:01


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая пластинка - по цене 5110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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