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Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 5
Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 5
  • Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEPECHE MODE
filter_none Товар входит в коллекцию DEPECHE MODE

Коллекция DEPECHE MODE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854116514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Going Backwards, Wheres The Revolution, The Worst Crime, Scum, You Move, Cover Me, Eternal, Poison Heart, So Much Love, Poorman, No More (This Is The Last Time), Fail
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка

Track List

Going Backwards5:41
Where's The Revolution4:57
The Worst Crime3:47
Scum3:14
You Move3:47
Cover Me4:49
Eternal2:22
Poison Heart3:16
So Much Love4:28
Poorman4:25
No More (This Is The Last Time)3:12
Fail5:06



Теги товара: Depeche Mode, Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка

30.06.2021
Александр

Достоинства:
Цена, качество, удобность пользования сайтом при покупке товара.

Недостатки:
Недостатков нет.

Комментарий:
Отличный альбом депешей за приемлемую цену. Купил на данном сайте и очень доволен. Рекомендую.
14.11.2018
вадим

Достоинства:
великолепный альбом повзраслейшей групы!

Недостатки:
4я сторона пустая.могли бы пару ремиксов туда записать!

Комментарий:
альбом-бомба!!!! очень серьезный. я бы даже поставил его в линейку лучших!!!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854116514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Going Backwards, Wheres The Revolution, The Worst Crime, Scum, You Move, Cover Me, Eternal, Poison Heart, So Much Love, Poorman, No More (This Is The Last Time), Fail
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Going Backwards5:41
Where's The Revolution4:57
The Worst Crime3:47
Scum3:14
You Move3:47
Cover Me4:49
Eternal2:22
Poison Heart3:16
So Much Love4:28
Poorman4:25
No More (This Is The Last Time)3:12
Fail5:06


Теги товара: Depeche Mode, Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.06.2021
Александр

Достоинства:
Цена, качество, удобность пользования сайтом при покупке товара.

Недостатки:
Недостатков нет.

Комментарий:
Отличный альбом депешей за приемлемую цену. Купил на данном сайте и очень доволен. Рекомендую.
14.11.2018
вадим

Достоинства:
великолепный альбом повзраслейшей групы!

Недостатки:
4я сторона пустая.могли бы пару ремиксов туда записать!

Комментарий:
альбом-бомба!!!! очень серьезный. я бы даже поставил его в линейку лучших!!!


Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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