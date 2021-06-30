Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 138390
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3 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854116514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Going Backwards, Wheres The Revolution, The Worst Crime, Scum, You Move, Cover Me, Eternal, Poison Heart, So Much Love, Poorman, No More (This Is The Last Time), Fail
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
Track List
|Going Backwards
|5:41
|Where's The Revolution
|4:57
|The Worst Crime
|3:47
|Scum
|3:14
|You Move
|3:47
|Cover Me
|4:49
|Eternal
|2:22
|Poison Heart
|3:16
|So Much Love
|4:28
|Poorman
|4:25
|No More (This Is The Last Time)
|3:12
|Fail
|5:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, Поп-музыка, New Wave
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854116514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Going Backwards, Wheres The Revolution, The Worst Crime, Scum, You Move, Cover Me, Eternal, Poison Heart, So Much Love, Poorman, No More (This Is The Last Time), Fail
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|Going Backwards
|5:41
|Where's The Revolution
|4:57
|The Worst Crime
|3:47
|Scum
|3:14
|You Move
|3:47
|Cover Me
|4:49
|Eternal
|2:22
|Poison Heart
|3:16
|So Much Love
|4:28
|Poorman
|4:25
|No More (This Is The Last Time)
|3:12
|Fail
|5:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, Поп-музыка, New Wave
Достоинства:
Цена, качество, удобность пользования сайтом при покупке товара.
Недостатки:
Недостатков нет.
Комментарий:
Отличный альбом депешей за приемлемую цену. Купил на данном сайте и очень доволен. Рекомендую.
Достоинства:
великолепный альбом повзраслейшей групы!
Недостатки:
4я сторона пустая.могли бы пару ремиксов туда записать!
Комментарий:
альбом-бомба!!!! очень серьезный. я бы даже поставил его в линейку лучших!!!
Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Depeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
Достоинства:
Цена, качество, удобность пользования сайтом при покупке товара.
Недостатки:
Недостатков нет.
Комментарий:
Отличный альбом депешей за приемлемую цену. Купил на данном сайте и очень доволен. Рекомендую.
Достоинства:
великолепный альбом повзраслейшей групы!
Недостатки:
4я сторона пустая.могли бы пару ремиксов туда записать!
Комментарий:
альбом-бомба!!!! очень серьезный. я бы даже поставил его в линейку лучших!!!