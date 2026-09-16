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Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка

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Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 1
Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 2
Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 3
Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 4
Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 5
Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Molotovs
Альбом (сингл)
Wasted On Youth
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 1
  • Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 2
  • Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 3
  • Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 4
  • Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 5
  • Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Marshall
Barcode
[5030463653272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Molotovs
Альбом (сингл)
Wasted On Youth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Get A Life, Daydreaming, More More More, Come On Now, Nothing Keeps Her Away, Wasted On Youth, Geraldine, Newsflash, Rhythm Of Yourself, Popstar, Today’s Gonna Be Our Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get A Life, Daydreaming, More More More, Come On Now, Nothing Keeps Her Away, Wasted On Youth, Geraldine, Newsflash, Rhythm Of Yourself, Popstar, Today’s Gonna Be Our Day

Отзывы о товаре Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Marshall
Barcode
[5030463653272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Molotovs
Альбом (сингл)
Wasted On Youth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Get A Life, Daydreaming, More More More, Come On Now, Nothing Keeps Her Away, Wasted On Youth, Geraldine, Newsflash, Rhythm Of Yourself, Popstar, Today’s Gonna Be Our Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get A Life, Daydreaming, More More More, Come On Now, Nothing Keeps Her Away, Wasted On Youth, Geraldine, Newsflash, Rhythm Of Yourself, Popstar, Today’s Gonna Be Our Day
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Molotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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