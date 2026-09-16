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Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка

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Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Tutte Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727056
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194399053010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Tutte Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Cose della vita, A mezza via, Un'altra te, Memorie, In compagnia, Un grosso no, Favola, Non c'? pi? fantasia, Nostalsong, Niente di male, Esodi, L'ultima rivoluzione, Silver e missie
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка

Итальянская версия альбома "Tutte storie" на сером виниле. Кампания EROS21 продолжится 29 октября выпуском альбомов "9", "Stilelibero" и Tutte storie на 180-граммовом цветном виниле. Во многих отношениях это трио релизов, вероятно, является самым важным на данный момент, будучи одними из самых успешных релизов невероятной карьеры Эроса Рамазотти. Stilelibero / Estilolibre - его самый продаваемый альбом во всем мире, а 9 и Tutte Storie / Todo Historias содержат некоторые из его самых популярных треков. Tutte Storie - шестой альбом Эроса Рамазотти, первоначально выпущенный 19 апреля 1993 года. Помимо огромного успеха в его родной Италии, это один из его самых любимых альбомов во всем мире. "Tutti Storie" был недавно отремастирован, и будет отпечатан на виниле серого цвета.

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194399053010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Tutte Storie
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Cose della vita, A mezza via, Un'altra te, Memorie, In compagnia, Un grosso no, Favola, Non c'? pi? fantasia, Nostalsong, Niente di male, Esodi, L'ultima rivoluzione, Silver e missie
Версия издания
цветной винил
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Итальянская версия альбома "Tutte storie" на сером виниле. Кампания EROS21 продолжится 29 октября выпуском альбомов "9", "Stilelibero" и Tutte storie на 180-граммовом цветном виниле. Во многих отношениях это трио релизов, вероятно, является самым важным на данный момент, будучи одними из самых успешных релизов невероятной карьеры Эроса Рамазотти. Stilelibero / Estilolibre - его самый продаваемый альбом во всем мире, а 9 и Tutte Storie / Todo Historias содержат некоторые из его самых популярных треков. Tutte Storie - шестой альбом Эроса Рамазотти, первоначально выпущенный 19 апреля 1993 года. Помимо огромного успеха в его родной Италии, это один из его самых любимых альбомов во всем мире. "Tutti Storie" был недавно отремастирован, и будет отпечатан на виниле серого цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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