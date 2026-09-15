Описание товара Rag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка

“Life By Misadventure” — это невероятная коллекция эмоциональных и трогательных песен, призванных поддерживать нас ровно тогда, когда мы в этом больше всего нуждаемся. Первый сингл альбома, пронизанная тревогой композиция “All You Ever Wanted”, прекрасно иллюстрирует этот тезис. «Пандемия сильно повлияла на эту работу», — отмечает Рори Грэм, он же Rag'n'Bone Man — «Мне было грустно смотреть на Брайтон и Лондон, где я вырос, и вспоминать все те классные места, которых больше нет». Вышедшая в 2017 году, знаковая дебютная пластинка Rag'n'Bone Man “Human” сразу стала сенсацией. Human влетел на вершину британского чарта альбомов в первую же неделю релиза, получил 4-кратную платиновую сертификацию, стал самым быстро продаваемым альбомом десятилетия среди всех мужчин-исполнителей, а также принес Rag'n'Bone Man награды BRIT и Ivor Novello Awards. Иными словами, успех “Human” было трудно превзойти — а потому Rag'n'Bone Man решил полностью переписать все правила и отправиться в Нэшвилл, чтобы придумать и записать песни, которые в итоге станут “Life By Misadventure”. И несмотря на то, что доля тяжелого блюза и соула до сих пор живет в новых мелодиях артиста, “Life By Misadventure” обозначает большой шаг вперед Rag'n'Bone Man как артиста, автора песен и вокалиста, способного пробуждать теплоту и подлинные эмоции в каждой ноте. Большая часть альбома была спродюсирована и записана продюсером, мультиинструменталистом и обладателем премии «Грэмми» Майком Элизондо (Eminem, 50 Cent, Fiona Apple, Аланис Мориссет) в его студии недалеко от Нэшвилла. Альбом был целенаправленно записан вживую: звучание на “Life By Misadventure” на 100% реальное и человеческое. Для этого к давним коллегам Rag'n'Bone Man — Бену Джексону-Куку (клавиши, соавтор и сопродюсер альбома), Биллу Банвеллу (бас-гитара, соавтор альбома) и Десри Рамусу (бэк-вокал) — присоединились барабанщик Дару Джонс, работавший с Джеком Уайтом на альбоме Lazaretto, а также гитаристка Венди Мелвойн, которая играла в группе Принца The Revolution еще в 19-летнем возрасте. Вместе эти музыканты создали альбом, полный радости, честности и непосредственности — нечто, кажущееся удивительным в мире бесконечного автотюна и бесчисленных монтажных склеек.