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Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка

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Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка - фото 1
Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blossoms
Альбом (сингл)
Live From The Plaza Theatre, Stockport
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка - фото 1
  • Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка
3 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602507419370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blossoms
Альбом (сингл)
Live From The Plaza Theatre, Stockport
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lost, My Swimming Brain, Paperback Writer, Theres A Reason Why (I Never Returned Your Calls), The Less I Know The Better, If You Think This Is Real Life, Dreaming Of You - With The Coral, Oh No (I Think Im In Love), Charlemagne, Your Girlfriend, Youre Gorgeous, Everyday I Write The Book, Please Dont - With Courteeners, If You Think This Is Real Life, Your Girlfriend, The Keeper, My Swimming Brain, Sunday Was A Friend Of Mine, Oh No (I Think Im In Love), Romance, Ehx, My Vacant Days, Falling For
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка

In Isolation, Live From The Plaza Theatre, Stockport - студийный и концертный альбом 2020 года британского коллектива Blossoms.. Blossoms - рок группа из Англии, появившаяся в 2013 году. В январе 2014 года группа выпустила свой первый сингл You Pulled A Gun On Me, а 14 января они выпустили видео для этой песни. Одноименный дебютный альбом Blossoms был одним из двенадцати альбомов, номинированных на премию Mercury Music в 2017 году. Участники группы с самого начала были уверенны в своем будущем успехе и еще в 2014 году все ее участники ушли со своих рабочих мест, что бы полностью посвятить все время музыке.

Отзывы о товаре Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602507419370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Blossoms
Альбом (сингл)
Live From The Plaza Theatre, Stockport
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lost, My Swimming Brain, Paperback Writer, Theres A Reason Why (I Never Returned Your Calls), The Less I Know The Better, If You Think This Is Real Life, Dreaming Of You - With The Coral, Oh No (I Think Im In Love), Charlemagne, Your Girlfriend, Youre Gorgeous, Everyday I Write The Book, Please Dont - With Courteeners, If You Think This Is Real Life, Your Girlfriend, The Keeper, My Swimming Brain, Sunday Was A Friend Of Mine, Oh No (I Think Im In Love), Romance, Ehx, My Vacant Days, Falling For
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
In Isolation, Live From The Plaza Theatre, Stockport - студийный и концертный альбом 2020 года британского коллектива Blossoms.. Blossoms - рок группа из Англии, появившаяся в 2013 году. В январе 2014 года группа выпустила свой первый сингл You Pulled A Gun On Me, а 14 января они выпустили видео для этой песни. Одноименный дебютный альбом Blossoms был одним из двенадцати альбомов, номинированных на премию Mercury Music в 2017 году. Участники группы с самого начала были уверенны в своем будущем успехе и еще в 2014 году все ее участники ушли со своих рабочих мест, что бы полностью посвятить все время музыке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blossoms - In Isolation/ Live From The Plaza Theatre, Stockport (coloured) (0602507419370) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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