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Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) виниловая пластинка

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Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) - фото 1
Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Точка, Точка, Запятая…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) - фото 1
  • Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Точка, Точка, Запятая…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Точка, точка, запятая…, стихи Юлия Кима, поёт Олег Анофриев, Выход в школу, Женя в классе, Из пункта «А», стихи Юлия Кима, поют Татьяна Дасковская и Алексей Левинский, Женя Каретникова, Это странно, интересно, стихи Юлия Кима, поют Татьяна Дасковская и Алексей Левинский, После уроков, Аттракционы, Прогулка в парке, Попытка прыжка, В спортзале, А ты знаешь? стихи Юлия Кима, поют Татьяна Дасковская и Алексей Левинский, Появление Лёши на пляже, Женя на озере, Вышка, Прыжки на пляже, Песня уличных м
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) виниловая пластинка

Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Точка, Точка, Запятая…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Точка, точка, запятая…, стихи Юлия Кима, поёт Олег Анофриев, Выход в школу, Женя в классе, Из пункта «А», стихи Юлия Кима, поют Татьяна Дасковская и Алексей Левинский, Женя Каретникова, Это странно, интересно, стихи Юлия Кима, поют Татьяна Дасковская и Алексей Левинский, После уроков, Аттракционы, Прогулка в парке, Попытка прыжка, В спортзале, А ты знаешь? стихи Юлия Кима, поют Татьяна Дасковская и Алексей Левинский, Появление Лёши на пляже, Женя на озере, Вышка, Прыжки на пляже, Песня уличных м
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Геннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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