Peter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Peter Tosh
Альбом (сингл)
Complete Captured Live
Жанр
Регги
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 647368
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3 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296459320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Peter Tosh
Альбом (сингл)
Complete Captured Live
Жанр
Регги
Трек-лист
Intro / Creation / Buk-In-Hamm Palace (Live) <2002 Remaster>, Pick Myself Up (Live) <2002 Remaster>, African (Live) <2002 Remaster>, Coming in Hot (Live) <2002 Remaster>, Not Gonna Give It Up (Live) <2002 Remaster>, Rastafari Is (Live) <2002 Remaster>, Where You Gonna Run (Live) <2002 Remaster>, (You Gotta Walk) Don't Look Back, Glass House (Live), Equal Rights / Downpressor Man (Live), Peter's Rap (Live), Bush Doctor (Live) <2002 Remaster>, Johnny B. Goode (Live) <2002 Remaster>, Get Up, Stand
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) виниловая пластинка
Легендарное шоу было записано в 1983 году в Greek Theater в Лос-Анджелесе и первоначально было выпущено в виде альбома лучших моментов на 1LP в 1984 году. В «Complete Captured Live» вошли все 15 песен, исполненных в тот вечер, в том числе зажигательные версии «Equal Rights/Downpressor Man», «African», и «Get Up, Stand Up». Альбом впервые доступен с 2002 года и будет напечатан на двойном цветном виниле ограниченным тиражом, эксклюзивно для RSD 2022.
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Теги товара: Регги, Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296459320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Peter Tosh
Альбом (сингл)
Complete Captured Live
Жанр
Регги
Трек-лист
Intro / Creation / Buk-In-Hamm Palace (Live) <2002 Remaster>, Pick Myself Up (Live) <2002 Remaster>, African (Live) <2002 Remaster>, Coming in Hot (Live) <2002 Remaster>, Not Gonna Give It Up (Live) <2002 Remaster>, Rastafari Is (Live) <2002 Remaster>, Where You Gonna Run (Live) <2002 Remaster>, (You Gotta Walk) Don't Look Back, Glass House (Live), Equal Rights / Downpressor Man (Live), Peter's Rap (Live), Bush Doctor (Live) <2002 Remaster>, Johnny B. Goode (Live) <2002 Remaster>, Get Up, Stand
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Легендарное шоу было записано в 1983 году в Greek Theater в Лос-Анджелесе и первоначально было выпущено в виде альбома лучших моментов на 1LP в 1984 году. В «Complete Captured Live» вошли все 15 песен, исполненных в тот вечер, в том числе зажигательные версии «Equal Rights/Downpressor Man», «African», и «Get Up, Stand Up». Альбом впервые доступен с 2002 года и будет напечатан на двойном цветном виниле ограниченным тиражом, эксклюзивно для RSD 2022.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги, Limited Edition
Peter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) виниловая пластинка - купить по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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