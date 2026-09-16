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Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка

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Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка - фото 1
Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
IN ENGLISH
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка - фото 1
  • Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028904216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
IN ENGLISH
Жанр
Шансон
Трек-лист
This Little Heart, All Over The World, However Much, It's Getting Late, Only Friends, Say It Now, Just Call and I'll Be There, The Rose, Only You Can Do It, It's My Heart, Another Place, Autumn Rendezvous, Find Me a Boy, I Wish It Were Me, Catch a Falling Star, You Just Have to Say the Word, So Many Friends, I Will Change My Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Little Heart, All Over The World, However Much, It's Getting Late, Only Friends, Say It Now, Just Call and I'll Be There, The Rose, Only You Can Do It, It's My Heart, Another Place, Autumn Rendezvous, Find Me a Boy, I Wish It Were Me, Catch a Falling Star, You Just Have to Say the Word, So Many Friends, I Will Change My Life



Теги товара: Шансон

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028904216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
IN ENGLISH
Жанр
Шансон
Трек-лист
This Little Heart, All Over The World, However Much, It's Getting Late, Only Friends, Say It Now, Just Call and I'll Be There, The Rose, Only You Can Do It, It's My Heart, Another Place, Autumn Rendezvous, Find Me a Boy, I Wish It Were Me, Catch a Falling Star, You Just Have to Say the Word, So Many Friends, I Will Change My Life
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Little Heart, All Over The World, However Much, It's Getting Late, Only Friends, Say It Now, Just Call and I'll Be There, The Rose, Only You Can Do It, It's My Heart, Another Place, Autumn Rendezvous, Find Me a Boy, I Wish It Were Me, Catch a Falling Star, You Just Have to Say the Word, So Many Friends, I Will Change My Life


Теги товара: Шансон
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Доставка
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Franсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка - по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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