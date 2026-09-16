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Guano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Guano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка

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Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 1
Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 2
Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 3
Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 4
Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 5
Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 6
Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Don't Give Me Names
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 1
  • Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 2
  • Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 3
  • Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 4
  • Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 5
  • Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 6
  • Guano Apes - Don&#039;t Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707938
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Guano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028645911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Don't Give Me Names
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Innocent Greed, No Speech, Big In Japan, Money & Milk, Living In A Lie, D?del Up, I Want It, Heaven, Mine All Mine, Too Close To Leave, Gogan, Anne Claire
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка

Второй студийный альбом немецкой группы Guano Apes, выпущенный в 2000 году. Включает в себя хит-сингл «Big in Japan», который достиг 9 места в немецких чартах и остаётся одной из самых популярных песен Guano Apes.

Отзывы о товаре Guano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028645911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Don't Give Me Names
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Innocent Greed, No Speech, Big In Japan, Money & Milk, Living In A Lie, D?del Up, I Want It, Heaven, Mine All Mine, Too Close To Leave, Gogan, Anne Claire
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом немецкой группы Guano Apes, выпущенный в 2000 году. Включает в себя хит-сингл «Big in Japan», который достиг 9 места в немецких чартах и остаётся одной из самых популярных песен Guano Apes.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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