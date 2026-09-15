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Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка

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Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка - фото 1
Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Il Volo
Альбом (сингл)
Sings Morricone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка - фото 1
  • Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
3 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399352113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Il Volo
Альбом (сингл)
Sings Morricone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
La Califfa feat. David Garrett, Nella Fantasia (Gabrie’ls Oboe), E piu ti penso (I knew you I loved you), Se feat. Hauser (2CELLOS), Would he even know me now, Your love, Conradiana, Come sail away feat. Chris Botti, Se telefonando, Amalia por amor, Here’s to you, Metti una sera a cena, L’estasi dell’oro (“The Ecstasy of Gold”), I colori dell’amore (Andrea Morricone) - Inedito
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка

В альбом "IL VOLO SINGS MORRICONE" вошло 14 песен, написанных на легендарные мелодии Морриконе, среди которых нашлось место поистине знаменательным композициям. Жемчужина этой коллекции — легендарная "L'estasi dell'oro" из фильма "Хороший, плохой, злой", которая впервые в истории будет сопровождаться текстом, написанным сыном мастера Андреа Морриконе специально для Il Volo. В альбом также вошла и "I colori dell'amore" ("Цвета любви") — неизданная композиция, написанная Андреа Морриконе для трио, которая была неожиданно впервые исполнена вживую вместе с другими песнями Эннио Морриконе на большом концерте, состоявшемся на Арене ди Верона 5 июня 2021 года. Альбом был записан в студии Forum Studios в Риме при участии исторического оркестра Roma Sinfonietta под руководством маэстро Марчелло Рота. C момента своего основания в 1994 году оркестр Roma Sinfonietta много работал с маэстро Эннио Морриконе, выступая под его музыкальным руководством в самых престижных концертных залах мира. На альбоме также представлены и другие знаменательные приглашенные гости: скрипач Дэвид Гарретт в "La Califfa" ("Леди Халифа"), Хаузер из 2CELLOS в "Se" ("Если") и трубач Крис Ботти в "Come Sail Away".



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399352113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Il Volo
Альбом (сингл)
Sings Morricone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
La Califfa feat. David Garrett, Nella Fantasia (Gabrie’ls Oboe), E piu ti penso (I knew you I loved you), Se feat. Hauser (2CELLOS), Would he even know me now, Your love, Conradiana, Come sail away feat. Chris Botti, Se telefonando, Amalia por amor, Here’s to you, Metti una sera a cena, L’estasi dell’oro (“The Ecstasy of Gold”), I colori dell’amore (Andrea Morricone) - Inedito
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В альбом "IL VOLO SINGS MORRICONE" вошло 14 песен, написанных на легендарные мелодии Морриконе, среди которых нашлось место поистине знаменательным композициям. Жемчужина этой коллекции — легендарная "L'estasi dell'oro" из фильма "Хороший, плохой, злой", которая впервые в истории будет сопровождаться текстом, написанным сыном мастера Андреа Морриконе специально для Il Volo. В альбом также вошла и "I colori dell'amore" ("Цвета любви") — неизданная композиция, написанная Андреа Морриконе для трио, которая была неожиданно впервые исполнена вживую вместе с другими песнями Эннио Морриконе на большом концерте, состоявшемся на Арене ди Верона 5 июня 2021 года. Альбом был записан в студии Forum Studios в Риме при участии исторического оркестра Roma Sinfonietta под руководством маэстро Марчелло Рота. C момента своего основания в 1994 году оркестр Roma Sinfonietta много работал с маэстро Эннио Морриконе, выступая под его музыкальным руководством в самых престижных концертных залах мира. На альбоме также представлены и другие знаменательные приглашенные гости: скрипач Дэвид Гарретт в "La Califfa" ("Леди Халифа"), Хаузер из 2CELLOS в "Se" ("Если") и трубач Крис Ботти в "Come Sail Away".


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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