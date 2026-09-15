Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Il Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
В альбом "IL VOLO SINGS MORRICONE" вошло 14 песен, написанных на легендарные мелодии Морриконе, среди которых нашлось место поистине знаменательным композициям. Жемчужина этой коллекции — легендарная "L'estasi dell'oro" из фильма "Хороший, плохой, злой", которая впервые в истории будет сопровождаться текстом, написанным сыном мастера Андреа Морриконе специально для Il Volo. В альбом также вошла и "I colori dell'amore" ("Цвета любви") — неизданная композиция, написанная Андреа Морриконе для трио, которая была неожиданно впервые исполнена вживую вместе с другими песнями Эннио Морриконе на большом концерте, состоявшемся на Арене ди Верона 5 июня 2021 года. Альбом был записан в студии Forum Studios в Риме при участии исторического оркестра Roma Sinfonietta под руководством маэстро Марчелло Рота. C момента своего основания в 1994 году оркестр Roma Sinfonietta много работал с маэстро Эннио Морриконе, выступая под его музыкальным руководством в самых престижных концертных залах мира. На альбоме также представлены и другие знаменательные приглашенные гости: скрипач Дэвид Гарретт в "La Califfa" ("Леди Халифа"), Хаузер из 2CELLOS в "Se" ("Если") и трубач Крис Ботти в "Come Sail Away".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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