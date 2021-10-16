Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка
Dream Theater, легенды прогрессивной музыки, дважды номинированные на премию Грэмми и продавшие миллионы своих пластинок, продолжают кампанию «Lost Not Forgotten Archives». В рамках этого нового сотрудничества между группой и звукозаписывающим лейблом InsideOutMusic будет переиздан давнишний каталог виртуозного квинтета на Ytsejams Records, а также появятся некоторые совершенно новые дополнения к этой специальной коллекционной серии. Четвертая часть кампании называется Master of Puppets – Live in Barcelona, 2002 и отдает дань уважения классическому мультиплатиновому альбому легендарных Metallica. Этот архивный выпуск является единственной записанной версией потрясающего живого исполнения Dream Theater культового альбома, выпущенного Metallica в 1986 году. Запись выступления 2002 года была заново переработана и впервые будет выпущена на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Достоинства:
В 2002 году в Барселоне ДТ исполнили вживую легендарный альбом Металлики "Master of Puppets". Полностью, от первой и до последней ноты. Сейчас эта великолепная запись доступна в свежем виниловом переиздании. В комплекте также СД с полной записью концерта и очень привлекательная цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Помимо того, что ДТ величайшие композиторы, она еще и крутые исполнители. Филигранное владение инструментами на этот раз продемонстрировано при исполнении нетленной классики трэша. Рекомендую эту пластинку не только фанам ДТ, но и всем поклонникам олдскульного металла
Отзывы о товаре Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка
Достоинства:
В 2002 году в Барселоне ДТ исполнили вживую легендарный альбом Металлики "Master of Puppets". Полностью, от первой и до последней ноты. Сейчас эта великолепная запись доступна в свежем виниловом переиздании. В комплекте также СД с полной записью концерта и очень привлекательная цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Помимо того, что ДТ величайшие композиторы, она еще и крутые исполнители. Филигранное владение инструментами на этот раз продемонстрировано при исполнении нетленной классики трэша. Рекомендую эту пластинку не только фанам ДТ, но и всем поклонникам олдскульного металла