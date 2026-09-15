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Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка

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Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 1
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 2
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 3
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 4
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 5
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 6
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 7
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 8
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 9
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 10
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 11
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Inoki
Альбом (сингл)
Medioego
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 1
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 2
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 3
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 4
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 5
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 6
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 7
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 8
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 9
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 10
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 11
  • Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647222
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка
3 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399370612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Inoki
Альбом (сингл)
Medioego
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Underground, Wildpirata, Duomo, Muti, Ispirazione, Hype, Veterano, Medioego, F*ckoff, Schiavi, Mani, Silenzio, Onesto, Stanco, Immortali, Trema, Bandiera, Nomade
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка

Вышедший в феврале 2021 года альбом итальянского хип-хоп исполнителя Inoki.. MEDIOEGO - новый альбом Inoki, выход которого запланирован на 5 февраля. Эта запись знаменует возвращение на сцену одного из величайших представителей национальной хип-хоп культуры. MEDIOEGO представляет собой новый артистический шаг на пути Inoki: пластинка является идеальным сочетанием новой и старой школы, представляя мелодии и аранжировки, которые делают его альбомом, полным нюансов и влияний.

Отзывы о товаре Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399370612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Inoki
Альбом (сингл)
Medioego
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Underground, Wildpirata, Duomo, Muti, Ispirazione, Hype, Veterano, Medioego, F*ckoff, Schiavi, Mani, Silenzio, Onesto, Stanco, Immortali, Trema, Bandiera, Nomade
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вышедший в феврале 2021 года альбом итальянского хип-хоп исполнителя Inoki.. MEDIOEGO - новый альбом Inoki, выход которого запланирован на 5 февраля. Эта запись знаменует возвращение на сцену одного из величайших представителей национальной хип-хоп культуры. MEDIOEGO представляет собой новый артистический шаг на пути Inoki: пластинка является идеальным сочетанием новой и старой школы, представляя мелодии и аранжировки, которые делают его альбомом, полным нюансов и влияний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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